اليوم.. "إسكان النواب" تناقش أسباب نقص عمالة تشغيل محطات الصرف بقنا

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

ويناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: • النائب أحمد حسين جودة، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح، محافظة أسيوط. • النائب على محمد بدر، بشأن عدم صدور الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب والنجوع بمركز أهناسيا، بمحافظة بنى سويف.

• النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية شطورة، مركز طهطا، محافظة سوهاج.

• النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم تشغيل محطات رفع الصرف الصحي بمحافظة قنا، بسبب عدم تعيين عمالة كافية لتشغيل هذه المحطات.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس الاثنين، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.