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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سموتريتش: الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية أشد قوة في غزة تحت قيادة رئيس الأركان

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي
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أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، أنّ الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية أشد قوة في غزة تحت قيادة رئيس الأركان المعين إيال زمير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكر وزير المالية الإسرائيلي، أنّ العملية العسكرية ستكون أكثر دقة لاحتلال قطاع غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئناف الحرب.

وزير المالية الإسرائيلي الجيش إيال زمير