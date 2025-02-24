سموتريتش: الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية أشد قوة في غزة تحت قيادة رئيس الأركان

أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، أنّ الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية أشد قوة في غزة تحت قيادة رئيس الأركان المعين إيال زمير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر وزير المالية الإسرائيلي، أنّ العملية العسكرية ستكون أكثر دقة لاحتلال قطاع غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئناف الحرب.