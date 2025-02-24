وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية "فولبرايت" لمرور 75 عاما لتمكين المرأة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين احتفالية هيئة (فولبرايت مصر ) بمناسبة مرور ٧٥ عاما من القيادة النسائية والتأثير العالمي بحضور السيدة/ ماجى ناصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر والسفيرة / هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر ، والرئيسة الفخرية للجنة فولبرايت الثنائية في مصر وبمشاركة السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي وعدد من قيادات هيئة فولبرايت والقيادات النسائية من رؤساء وأساتذة الجامعات وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي سعادتها بمناسبة الاحتفاء بمرور 75 عاماً علي القيادات النسائية والتأثير العالمي ، وأغتنم هذه المناسبة لأتوجّه بخالص التهاني لكلّ نساء العالم لعطائهنّ اللاّمتناهي من أجل ترسيخ القيم الإنسانية للحقوق الإنسانية، وأشارت د.منال عوض إلى ان هذه المناسبة تعد موعدا متجدّدا للوقوف على مدى ما تحقّق للمرأة من مكاسب قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة، وتأكيداً على دورهنّ الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بأن تجتمع اليوم بالقيادات والكوادر النسائية المصرية فى مجالات حيوية ومؤثرة، ويأتي هذا بالتزامن مع احتفالية يوم العالمي للمراة يوم 8 مارس من كل عام وكذا اليوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام.