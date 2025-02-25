اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش 11 طلب إحاطة بشأن إنشاء مكاتب بريد بالمحافظات

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمقرر خلالها، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

ويناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم المقرر عقده، طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائب عبدالله على عبدالله، بشأن: توفير قطعة أرض بمركز ببا بمحافظة بنى سويف لإنشاء مكتب بريد غياضة الشرقية. إنشاء مكتب بريد جزيرة ببا مركز ببا بمحافظة بنى سويف.

• النائب محمد الجبلاوي، بشأن إعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا.

• النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء مكتبي بريد العوامر الغربية بأبو تشت بمحافظة قنا.

• النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الإصرار على نقل مكتبي بريد الحتاحتة إلى قرية أطسا بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

• النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن إنشاء مكتب بريد ببندر ومدينة العدوة بمحافظة المنيا.

• النائب ياسر الهوارى، بشأن تذليل العقبات وإعادة بناء مكتب بريد المساعيد بسوهاج.

• النائب جابر أبو خليل، بشأن إحلال وتجديد مركزي بريد قرية الرقية مركز دراو بمحافظة أسوان.

• النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن الموافقة على تخصيص وإنشاء وتمويل مكتب بريد دندنا المطور على مساحة 144م2 بقرية دندنا وكفر حسن وجميع العزب المجاورة داخل الجمعية الزراعية مركز طوخ محافظة القليوبية.

• النائب مجاهد نصار، بشأن تباطؤ الهيئة القومية للبريد في تنفيذ أعمال إنشاء مكتب بريد منطي ومكتب بريد مدينتي السعادة والتعاون دائرة شبرا الخيمة أول.

• النائب مجدي سيف، بشأن عدم استكمال مكتب بريد سندنهور بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

