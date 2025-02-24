حكايات تفوق الخيال حول منصة FBC الإلكترونية.. الأمن يلاحق وكلاء الشركة وفواجع بسبب ضياع تحويشة العمر

بدأت منصة FBC الاستثمارية، كفرصة واعدة لتحقيق الثراء السريع وسط انتشار كبير لها بين أوساط المجتمع المصري، ولكن سرعان ما تحولت إلى كابوس يطارد آلاف الضحايا، بعدما استولى القائمون عليها على مليارات الجنيهات من أموال المواطنين قبل أن يختفوا، تاركين وراءهم مآسي إنسانية مؤلمة.

شكاوي متعددة

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسوق الإلكتروني، مؤكدين تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.

وأوضح مصدر أمني أنه منذ إغلاق المنصة وكل يوم تتلقى إدارة مباحث الانترنت بالمحافظات المختلفة بلاغات جديدة تفيد بتضررهم من الشركة وتعرضهم للنصب من قبل مسؤوليها.

فواجع إنسانية

وهنـا لم تقتصر الخسائر على الجوانب المالية فقط، بل امتدت إلى فواجع إنسانية، كان آخرها وفاة سيدة مسنة في محافظة الدقهلية، لم تحتمل صدمة فقدان مدخرات عمرها، لترحل حزنًا على "تحويشة العمر".

موت من القهر

حيث توفيت سيدة مسنة تُدعى “ صباح” في محافظة الدقهلية، وبحسب أقوال جيرانها، فإنها توفيت إثر صدمة نفسية شديدة، بعد أن فقدت 50 ألف جنيه استثمرتها في المنصة، بعدما وعدها القائمون على البرنامج بحصولها على أرباح تصل إلى 80 ألف جنيه، لتفاجئ بعد ذلك أنها خسرت مبلغها الأصلي “ تحويشة العمر” مقابل أرباح وهمية، فيصيبها الحزن الشديد، حتى توفت.

انهيارات عصبية

وقال «إ.ج» أحد ضحايا المنصة، بأنه أبلغ جهات الأمن بتعرضه للنصب، وأشار بأنه يعرف أشخاصًا كثيرة ماتوا بالسكتة القلبية بسبب خسارتهم لشقى عمرهم، بالإضافة إلى تعرض بعض الأشخاص إلى انهيارات عصبية خاصة بعد اقتراضهم أموال من البنوك ليضعوها بالمنصة أملًا في استثمارها ولكن نُصب عليهم في نهاية المطاف.

تفكك أسري

وقال «م.ع» ضحية أخرى لنصب شركة FBC للتسوق الإلكتروني، إن المنصة تسببت في انفصال رجل عن زوجته بمحافظة الدقهلية، بعد إلحاح زوجته الشديد عليه، وإصرارها على مشاركته بمبلغ مالي قدره 112 ألف جنيه، قائلًا: “ فضلت تزن على جوزها لحد ما نزل الأبلكيشن.. وحط فلوسه وخسرهم، وعشان كدا طلقها إمبارح”.

ومن جانبه نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالات انتحار بعض الأشخاص، بعد خسارة أموالهم بسبب منصة FBC الإلكترونية، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن لم تتلقى بلاغات في هذا الصدد.

تحديد هوية المتهمين وتحريات مكثفة

بعد تعدد البلاغات، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المسؤول الرئيسي عن المنصة، ويدعى “ح.ع”، ويعاونه عددًا من الأشخاص، أغلبهم من محافظات الدلتا، وتم تشكيل فريق بحث مكبر يضم مباحث الأنترنت وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، لملاحقة وكلاء FBC الإلكترونية داخل مصر لضبطهم، بعد استيلائهم على مبالغ مالية تقدر بالمليارات.

ويقول مصدر مسئول، بان فريق البحث يعمل على قدم وساق وسيتم ضبط وكلاء منصبة FBC الإلكترونية الموجودين داخل البلاد وتقديمهم الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم.

منصة FBC.. أرباح وهمية ونهاية مأساوية

وأشارت المعلومات الأولية، بان بعض المواطنين دخلوا على منصة FBC الإلكترونية وتمكنوا من تحقيق أرباح مالية، فزاد الأمر عند البعض فى جمع مبالغ مالية أكبر وجذب أصدقائهم للدخول معهم، بعدما وعدت المنصة مُستخدميها بأرباح مضمونة وسريعة، ونجحت في جذب ملايين الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن استثمار آمن وسريع.

إلا أنه مع مرور الوقت، اتضح أنها مجرد مخطط احتيالي عالمي، استهدف أكثر من مليون شخص حول العالم، وتسبب في خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار.

استدراج المواطنين

وأوضحت المعلومات الأولية وفقا لما أشار اليه الفحص المبدئى، بأن منصبة FBC الإلكترونية لها وكلاء داخل مصر يقومون بعملية استدراج لبعض المواطنين للدخول فى المنافسة مقابل الحصول على عملات مالية مقابل كل 10 عملاء جدد وكلما زاد العدد زادت النسبة.

وأوضحت التحريات الأولية حول منصة FBC أنها في بداية الأمر كانت تسمح للمستخدمين بسحب الأرباح، ما دفعهم لضخ مزيد من الأموال، لكن مع الوقت بدأت في فرض قيود على السحب، ومنعت المستخدمين من استرداد أموالهم، ما أثار الشكوك حول مصداقيتها.

وفي محاولة للتغطية على جريمتها، ادعت المنصة أنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى خسارتها 4 مليارات دولار، وطلبت من المستثمرين ضخ المزيد من الأموال لتعويض الخسائر، وبعد فترة وجيزة، أغلقت المنصة فجأة دون سابق إنذار، تاركة وراءها آلاف الضحايا دون أي تعويضات.