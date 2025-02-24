الرئيس السيسي: مصر مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لزامبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسعده الترحيب بالرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما في بلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة وزيارة مثمرة.



وواصل: "وأود أن أستغل هذه الفرصة لأعبر عن تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع بين بلدينا، والتي تعكس روح التكامل والتضامن الأفريقي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الزامبي، والذي بثته قناة "إكسترا نيوز": "أجريت مع أخي الرئيس هيشيليما مباحثات مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا المشتركة لتعزيز التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية".

وتابع: "اتفقنا على أهمية الاستفادة القصوى من إمكانيات بلدينا لتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين، بما يتناسب مع العلاقات الوطيدة والتاريخية بينهما، ومن هذا المنطلق، تم الاتفاق على تعزيز الأطر التعاهدية بين البلدين في مجالات التشاور السياسي، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، الزراعة، الاستزراع السمكي، والبنية التحتية".

وأكد السيسي استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية وتقديم الدعم الكامل لزامبيا لتعزيز كفاءات كوادرها في المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير أطر العمل في مؤسسات الدولة الزامبية.

كما أوضح الرئيس السيسي أنه تم مناقشة فرص الاستثمار في مشروع ممر "لوبيتو" الحيوي، في إطار السعي لتحفيز مشاركة القطاعين العام والخاص المصريين في الأنشطة الاستثمارية في زامبيا، وتشجيع وتعميق العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مضيفًا، أنه يتم تنظيم منتدى الأعمال المصري الزامبي في القاهرة بالتزامن مع زيارة الرئيس هيشيليما لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص.