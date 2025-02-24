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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية

محافظ دمياط خلال
محافظ دمياط خلال افتتاح معرض أهلاً رمضان
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افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، معرض " أهلاً رمضان " الذى أقامه حزب مستقبل وطن ، ودعم النائب وليد التمامي والنائب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة حزب مستقبل وطن بالزرقا، حيث جاء الافتتاح النائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ و  مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والعميد هانى عبد القوى رئيس الوحدة  المحلية لمدينة السرو .

حيث تفقد " المحافظ " المعرض الذى يضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية،  والخضروات والفاكهة و الأسماك واللحوم و ادوات منزلية بأسعار مخفضة ، وخلال التفقد ،،تواصل " محافظ دمياط " مع العارضين و اطمأن على توافر السلع الأساسية، وأكد على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، و التأكيد على تنفيذ الخصم على السلع لخدمة المواطنين.

وحرص " محافظ دمياط " على التواصل أيضًا مع المواطنين للاطمئنان على توافر احتياجاتهم بالسوق بأسعار مناسبة ،وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، ولفت إلى أن تلك المبادرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبشكل مستدام ، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لاطلاق مبادرات تستهدف توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق ، للتخفيف عن كاهلهم ،هذا وقد توجه المحافظ بالشكر إلى حزب مستقبل وطن والنائب وليد التمامي على هذه الجهود مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات لخدمة أهالي المحافظة.
 

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