منصة FBC| وهم الثراء السريع.. ضبط متهم ووفاة سيدة قهرا.. تكنولوجيا المعلومات: غير قانونية ولا تحمل التصاريح اللازمة للعمل

على مدار الساعات الأخيرة شغلت واقعة النصب عبر منصة FBC الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت القصص والتفاعلات حولها، وكيف تطور النصب الإلكتروني.

وتم إغلاق المنصة المزعومة واختفائها وعدم قدرة المستخدمين على الوصول للعاملين فيها وتعرضهم لفقدان أموالهم، بل وانتشر خبر عن وفاة سيدة فقدت أموالها.

منصة FBC

التطورات الأخيرة

وتمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من القبض على أحد الأشخاص المتهمين فى قضية منصة FBC الإلكترونية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم يدعى «ح.ع»، ويعاونه عدد من الوكلاء في محافظات الدلتا.

كما تبين أن المنصة كانت غير قانونية ولا تحمل التصاريح اللازمة للعمل.

ويجري الآن تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين.

وتم إحالة المتهم الذى تم تحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات المجاورة، وذلك لإجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

الربح السريع

جرى خداع المواطنين الضحايا بالربح السريع، وسرقة أموالهم، وتم إطلاق منصة FBC، في فبراير 2025، وعدت المشتركين بأرباح ضخمة تصل إلى 450% عبر الترويج للتطبيقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد جذب نحو 15 ألف مشترك، بدأ التطبيق في فرض قيود على سحب الأرباح وأغلق فجأة، ومنعت المستخدمين من الوصول إلى أموالهم، مما أثار شكوكًا واسعة حول مصداقيتها.

بدأت المنصة بالانتشار في محافظة الدقهلية، حيث كان الوكلاء يقومون بتسويق التطبيق ويحثون الناس على الاشتراك بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه. وأدى هذا الترويج إلى تقديم بلاغات من مواطنين تعرضوا لضرر مالي نتيجة الاشتراك في المنصة.

تفعيل البروباجندا

حرص القائمون على المنصة على عمل مشاهد بورباجندا تستهدف الإنتشار في المحافظات، من خلال إقامة حفلات ضخمة في سمنود، طنطا، المحلة وغيرها، وعمل مسابقات وتوزيع غسالات، هدايا، تيشيرتات، شعارات مطبوعة، كروت عضوية. كما تم عمل عشاء منذ أيام من تأجير قاعات فخمة وإقامة فعاليات وهمية لجذب المستثمرين الجدد.

كما تم الترويج من خلال ظهور شيوخ وشخصيات معروفة في فيديوهات لطمأنة المواطنين أن الشركة حقيقية وأنها متواجدة منذ 25 عاما.

إمعانا في تصديق "الكذبة والنصب" تم عمل ترقية وهمية لمن اشتركوا في البداية وقاموا بتحقيق أرباح، وإلباسهم بدل وتسليمهم عربات وأقنعوهم إنهم شركاء ومديرين كبار في الشركة، وكل هذا في مقابل أن يزودوهم بإناس جدد.

وفاة سيدة بسبب ضياع مدخراتها

فارقت سيدة عجوز الحياة في محافظة الدقهلية بعد أن فقدت 50 ألف جنيه كانت قد أودعتها في منصة FBC.

ووفقًا لجيرانها، فإن السيدة قامت ببيع مصوغاتها الذهبية من أجل الاشتراك في المنصة على أمل أن تحصل على أرباح تصل إلى 80 ألف جنيه.

وعندما حاولت سحب أموالها، اكتشفت أن حسابها فارغ، الحزن الشديد أثّر فيها بشكل كبير وأصابها أزمة قلبية تسببت في وفاتها.

كان الموت هو المصير المعلوم، أما ما ينتظر الضحايا الذين وضعوا "تحويشة العمر" في هذا الخداع غير معلوم، ما بين من باع "التوكتوك" الخاص به ومن باع شقة العمر وهكذا.

منصة هوج بول

لم تكن تلك هي عملية النصب الأولى من نوعها، ففي عام 2023 تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى "Hoogpool" للاستثمار والأرباح، تهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، بعد أن زعم القائمين عليها أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

ووصل عدد المشتركين المصريين في تلك المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك.

فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.

يذكر أن "Hoogpool" ظهرت في شهر أغسطس الماضي، وأتاحت موقعا إلكترونيا، يسمي هوج بول"www.hoggpool.com"، وهو تطبيق على "سوق بلاي مصر"، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن أفرادًا أسسوا شركة وهمية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، على طريقة بونزي، وهي نظام بيع هرمي يجذب المستثمرين ويعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين، مما يؤدي إلى كسب ثقتهم.

نظام البيع الهرمي

المخطط الهرمي هو نظام احتيالي لكسب المال يعتمد على تجنيد عدد متزايد من" المستثمرين. " يقوم المروجون الأوليون بتجنيد المستثمرين، الذين بدورهم يجندون المزيد من المستثمرين، وما إلى ذلك.

يُطلق على المخطط اسم" الهرم" لأنه في كل مستوى يزداد عدد المستثمرين.

مبيعات تصل إلى 300 مليون دولار

ورد في إحصائية نشرتها منصة "Gitnux" المختصة ببيانات السوق عام 2023 أنّ المبيعات السنوية لشركات التسويق الشبكي تتراوح من 300 مليون دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار على مستوى العالم، وهذه الأرقام دليل على الحجم الهائل للتسويق الشبكي ونطاق انتشاره على مستوى العالم على الرغم من أنّه يُعدّ تسويقًا هرميًّا وأسلوبًا احتياليًا في الكثير من البلدان، كما تُسلّط هذه الأرقام الضوء على الإمكانات الهائلة للنمو والنجاح فيه، مما جعله خيارًا جاذبًا لرواد الأعمال والشركات على حدٍّ سواء -لمَن يُجيزون استخدامه ويرونه مشروعًا-.