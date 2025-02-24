مقتل 191 شخصًا في تفجيرات محطة قطار مدريد.. أبرز أحداث 24 فبراير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الرابع والعشرون من فبراير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

أبرز 10 أحداث تاريخية وقعت في 24 فبراير على مدار السنوات

ثورة 1848 في فرنسا

في 24 فبراير 1848، اندلعت ثورة في فرنسا أدت إلى الإطاحة بالملك لويس فيليب الأول، وقد تسبب الغضب من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تصاعد الاحتجاجات، مما أدى إلى إعلان الجمهورية الثانية، وبدء فترة من التحولات السياسية الكبرى في البلاد.

حرب فيتنام - معركة هيو

في 24 فبراير 1968، بدأت معركة هيو في سياق هجوم تيت الذي شنته فيتنام الشمالية، وقد استمرت المعركة لعدة أسابيع، وأسفرت عن خسائر ضخمة في الأرواح وأثرت بشكل كبير على الرأي العام الأمريكي تجاه الحرب.

قصف العراق من قبل التحالف الدولي 1991

في 24 فبراير 1991، بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عملية "عاصفة الصحراء" ضد العراق في حرب الخليج، وقد استهدف الهجوم واسع النطاق، البنية التحتية العراقية، مما أدى إلى انهيار سريع في مقاومة القوات العراقية.

ظهور الإنترنت للجمهور

في 24 فبراير 1993، تم الإعلان عن إطلاق شبكة "الويب" بشكل رسمي للجمهور، مما شكل بداية لعصر الإنترنت الحديث، وقد ساعدت هذه الخطوة في انتشار المعلومات بشكل سريع، وأسهمت في التغيرات التكنولوجية والاجتماعية على مستوى العالم.

تفجيرات محطة قطار مدريد 2004

في 24 فبراير 2004، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد تفجيرات إرهابية في عدة محطات قطار، أسفرت عن مقتل 191 شخصًا، وكان الهجوم من تدبير تنظيم القاعدة، وأدى إلى تغيير في السياسة الأمنية في أوروبا.

استقلال سلوفينيا 1992

في 24 فبراير 1992، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باستقلال سلوفينيا عن يوغوسلافيا، وقد كان هذا الحدث جزءًا من سلسلة من الانقسامات التي أدت إلى تفكك يوغوسلافيا، وتمثل لحظة مفصلية في تاريخ البلقان.

مجزرة ناجازاكي 1945

في 24 فبراير 1945، بدأ الجيش الأمريكي هجومًا واسعًا على مدينة ناجازاكي في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين، وكان الهجوم جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية لإنهاء الحرب سريعًا.

تصفيات كأس العالم 2010

في 24 فبراير 2009، أقيمت تصفيات كأس العالم 2010 في العديد من القارات، وشهدت تلك التصفيات مشاهد مثيرة في الرياضة، حيث تنافست الفرق الرياضية على تأمين أماكنها في البطولة التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

إطلاق "موجة ثو رات الربيع العربي" في تونس 2011

في 24 فبراير 2011، استمر الغضب الشعبي في تونس ضد نظام الرئيس بن علي، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات والعنف، وكانت هذه الاحتجاجات البداية الحقيقية لثورات الربيع العربي في عدة دول عربية.

وفاة الفنانة فاطمة رشدي 1982

في 24 فبراير 1982، توفيت الفنانة المصرية الشهيرة فاطمة رشدي، التي تعتبر من أبرز نجوم السينما والمسرح المصري، وقد تركت فاطمة رشدي إرثًا فنيًا عظيمًا، وما زالت أفلامها ومسرحياتها تحظى بمتابعة كبيرة حتى اليوم.