قيادات"مستقبل وطن" تزور محافظة الإسماعيلية.. وتضع حجر الأساس للمقر الرئيسي الجديد للحزب

نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم الإثنين، الزيارة السادسة عشرة، إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك استمرارا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي، وضمن سلسلة الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية.

وبدأت أولي محطات الزيارة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والمهندس أحمد عصام الدين نائب لمحافظ الإسماعيلية، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان في استقبال قيادات الأمانة المركزية، النائب حماد موسي، أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وشهدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وضع حجر الأساس لمقر أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية الجديد، وذلك خلال المحطة الأولي من الزيارة.

يأتي هذا بعد أن نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، خمس عشرة زيارة إلى محافظات جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا، والفيوم والغربية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، الأقصر، والإسكندرية، والدقهلية، خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.