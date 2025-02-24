محافظ دمياط يتفقد رصف الطرق في مدينة الزرقا

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ضمن جولته التي أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، طريق كميلة الدعدع بالسرو ، الذى تم رصفه بالبلاطات الخرسانية، بمشاركة مجتمعية من النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ.

حيث تابع الدكتور أيمن الشهابى، ما تم تنفيذه من أعمال لرصف الطريق الترابى المؤدى إلى مدرسة كميلة الدعدع بالبلاطات الخرسانية ، بطول ٥٠٠ متر .

فيما وقد أشاد " محافظ دمياط " بتلك الجهود لتلبية مطالب الأهالى، والتيسير على الطلاب فى الوصول إلى المدرسة ، من خلال انشاء طريق ممهد، ووجه تعليماته إلى مديرية الطرق ببحث الموقف الخاص بالطريق الآخر المؤدى إلى المدرسة لادراجه أيضًا ضمن خطة الرصف موجهًا الشكر إلى النائبين وليد التمامى و محمد أبو حجازى على تلك الجهود.

كما تفقد "الدكتور أيمن الشهابى" مدرستى كميلة الدعدع الرسمية للغات والابتدائية، للوقوف على سير العملية التعليمية ، والكثافة الطلابية بالصفوف الدراسية، و قاعات رياض الأطفال وحرص على التواصل مع المعلمين والطلاب وتهنأتهم بشهر رمضان المبارك.

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، مستشفى السرو المركزي ، وذلك بحضور النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة.

حيث اطلع "محافظ دمياط " على ما يتم تنفيذه من أعمال لصيانه وتطوير عدد من الأقسام واستحداث أقسام عناية متوسطة للأطفال بسعة ٧ أسرة ، و عناية متوسطة للكبار سعة ٦ أسرة ، بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى وتجهيزات من مديرية الصحة ، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجة لحفظ الموتى ، لتتضمن الأعمال الإنشائية بالمشاركة المجتمعية و تجهيزها بالثلاجة من مديرية الصحة.

وعلى هذا الصعيد، وجه " محافظ دمياط " بإنشاء بوابتين للثلاجة إحداهما داخلية وصولا إلى المستشفى والأخرى خارجية على الطريق ، و أكد الدكتور أيمن الشهابى على أهمية تلك الجهود التى تساهم فى رفع كفاءة المستشفيات و دعمها بالاحتياجات المطلوبة ، و مما يساهم فى الارتقاء بالمنظومة الطبية و تقديم خدمات متميزة للمواطنين.