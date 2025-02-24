الموافقة على 5 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالسويس

عقد مجلس الإدارة للمنطقة الحرة العامة بالسويس، اجتماعا برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المقدمة للمنطقة الحرة، و ذلك بحضور أحمد صلاح نائب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة و المهندسة منى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وعدد من التنفيذيين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتنفيذيين بالمحافظة.

ووافق مجلس الإدارة على إقامة "5" مشروعات جديدة،( تخزينية وصناعية وخدمية وتعبئة وتغليف، وقرر المجلس تأجيل الموافقة علي مشروع واحد لمزيد من الدراسة.

ووافق مجلس الإدارة على إستعادة الموافقة لثلاث مشروعات بالمنطقة الحرة السابق إلغائها .

وفي اللقاء قدم المحافظ التهنئة لمجلس الادارة والعاملين بالمنطقة الحرة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ، مؤكدا علي دفع عجلة الإستثمار داخل المنطقة الحرة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي .