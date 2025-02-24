رئيس مركز ومدينة العريش يقود حملة إزالة للمباني المخالفة

قاد اليوم المدير العام محسن سالم محمد، رئيس مركز ومدينة العريش، حملة إزالات للمباني المخالفة في مدينة العريش، وشملت الحملة معدات مجلس مدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات السيد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لضبط منظومة البناء والحد من البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة.

ويهيب المدير العام رئيس مركز ومدينة العريش، المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والازالة الفورية ومصادره مواد البناء.

كما قام رئيس مركز ومدينة العريش، بمتابعة اعمال صيانه كشافات الإنارة العامة بطريق أبي صقل المحافظة من خلال قسم الإنارة العامة بمجلس مدينة العريش، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم.