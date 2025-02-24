المشدد 5 سنوات لعامل اشترك مع آخرين في استعراض القوة وقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعامل، "المتهم الرابع"، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، لاستعراضهم القوة والعنف ضد 4 أشخاص، واتهامهم بقتل آخر، وقيامهم بالتعدي بالضرب على ربة منزل، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9063 لسنة 2023 جنايات ثان شيرا، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ر ي"، 26 سنة، مندوب بشركة، ومقيم بهتيم ثان شبرا الخيمة، صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 سنة، و"عمرو ر ي"، 34 سنة، عامل، صدر حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و"إيهاب م م"، 44 سنة، عامل، صدر حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و"أمير م م"، 41 سنة، عامل، المتهم الحالي، لأنهم فى يوم 31 / 3 / 2023، دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم، محمد مجدى عيد، وأحمد مجدى عيد، وإبراهيم حسين إبراهيم، وسارة حسن إبراهيم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا حيث أيقنوا تواجد المجنى عليهم، واعتزموا التنكيل بهم على إثر خلف سابق بينهم، قاصدين تروعيهم وغيره من المارة والمواطنين أهالى وقاطنى شارع داير الناحية، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى بهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء - أت وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسهم وغيرهم من الأهالى والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه، وقعت بناء على تلك الجريمة، الجناية الآتية إذ أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليه "محمد مجدى عيد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "آت وصفها"، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار نارى صوبه وطعنة بسلاح أبيض وتتبعه الرابع وضربه بجنزير على رأسه حال تواجد المتهمين الثانى والثالث بأسلحة بيضاء على مسرح الواقعة للحول دون إغاثته قاصدين من ذلك قتلاً، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين ضربوا المجنى عليها سارة حسن إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائها، إثر خلف استعار بينهم فتوجهوا حيث أيقنوا تواجدها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص فانهال المتهم الثالث عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها بيدها اليمني، حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الواقعة للحول دون إغاثتها فأحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تتجاوز الـ20 يوما.

وألمح أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية آنفة البيان على النحو المبين بالأوراق، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "مطاوي، جنزير" دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.