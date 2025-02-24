شعبة المواد الغذائية: حملات توعية لمكافحة الهدر الغذائي في رمضان

أكد حازم المنوفي، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية، أنه في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، يجب تعزيز الوعي بالاستهلاك المسؤول خلال هذا الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن هذا الشهر لا يقتصر على كونه فرصة للعبادة والتقوى فقط، بل يمثل أيضًا فرصة مهمة للحد من الهدر الغذائي الذي يشهد زيادة ملحوظة في هذه الفترة من كل عام.

وفي تصريحات صحفية له، أكد المنوفي أن شهر رمضان، رغم كونه شهر الصيام والعبادة، يشهد ارتفاع غير مسبوق في استهلاك المواد الغذائية، حيث تزداد كميات الطلب على منتجات معينة مثل اللحوم والدواجن والمشروبات الرمضانية والحلويات، إلا أن ما يثير القلق هو ارتفاع معدلات الهدر الغذائي، حيث يتم التخلص من كميات ضخمة من الطعام بسبب الشراء المفرط أو عدم التوزيع السليم.

وأضاف المنوفي أن هذه الزيادة في استهلاك المواد الغذائية تتسبب في خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي، كما تضر بالموارد البيئية، مشددا على ضرورة تبني أسلوب حياة استهلاكي مستدام، يحترم قيمة الغذاء ويحد من إهداره.

وقال نحن بحاجة إلى تغيير ثقافة الاستهلاك، بما يتماشى مع القيم الرمضانية في الترشيد والتوازن. يجب أن ندرك أن هذا الهدر لا يضر فقط بالاقتصاد بل يؤثر على المجتمع ككل.

وأشاد المنوفي بالدور المحوري الذي تقوم به جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك في نشر الوعي بين الأفراد والتجار على حد سواء.

وأكد أن الجمعية بصدد تنظيم حملات توعية تستهدف جميع شرائح المجتمع، تهدف إلى توجيه الأسر والمستهلكين نحو شراء كميات مناسبة من المواد الغذائية وفقًا للاحتياجات الفعلية، إضافة إلى توعية التجار حول ضرورة توفير منتجات تتناسب مع حجم الطلب دون التسبب في الفائض أو تراكم المخزون.

وأوضح المنوفي من خلال التنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية والمراكز البحثية، نسعى لتطوير آليات تسويقية فعالة تسهم في تخفيض الهدر الغذائي، مع ضمان استمرار توفر المنتجات الأساسية بأسعار عادلة للمستهلكين.

و دعا المنوفي المستهلكين إلى اتباع أسلوب شراء أكثر حكمة في رمضان، والتخطيط المسبق للمشتريات، والابتعاد عن الإفراط في الشراء.

كما ندعو إلى ضرورة تفعيل مبادرات توعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص للحد من هذه المشكلة.