محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الاثنين ، بزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

و اطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للجرحي الفلسطينيين ، والخدمات المتنوعه المقدمة للمرافقين لهم.

وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة

وكان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، قد قام بزيارة الجرحي والمرضي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زويد المركزي.

وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى الحديث مع المرضى الفلسطينيين ، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.