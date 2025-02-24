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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يزور الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش
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قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الاثنين ، بزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

و اطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للجرحي الفلسطينيين ، والخدمات المتنوعه المقدمة للمرافقين لهم.

وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة

وكان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، قد قام  بزيارة الجرحي والمرضي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زويد المركزي.

وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى الحديث مع المرضى الفلسطينيين ، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

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