إصابة شاب بتهتك بالساق وكدمات إثر انزلاقه أسفل عجلات قطار بالإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري بسبب انزلاق شخص أسفل قطار أثناء مروره بجانب مزلقان اسفل كوبري العامرية.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، ويعد الفحص والمعاينة تبين وجود مصاب واحد وهو محمد حسن شلبي 20 عام، طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بسبب انزلاقه أسفل قطار أثناء مروره بجانب المزلقان في منطقة العامرية غرب الإسكندرية.

ونقل المصاب إلى مستشفى طلبة الجامعة، وتم تشخيصه بجرح متهتك بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.