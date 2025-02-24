رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيسة البرلمان القبرصي

أعرب المستشار " عبدالرازق " عن ترحيبه بالوفد القبرصى مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر و قبرص، مؤكدًا على حرص مجلس الشيوخ بتطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب القبرصى، لدعم سبل التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

و ثمن المستشار " عبد الرازق " المواقف القبرصية الداعمة للقضايا المصرية و العربية فى المحافل الدولية، مشيرا الى الدعم القبرصى للقضية الفلسطينية القائم على احترام الأعراف و القوانين الدولية.

من جانبها أعربت رئيسة مجلس النواب القبرصى، عن تقديرها لحفاوة الإستقبال التى لقيتها و الوفد المرافق لها منذ حضورها للقاهرة، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين مصر و قبرص.

و أشادت " ديمتريو " بموقف مصر الداعم للقضية القبرصية و ما تبذله بقيادة الرئيس السيسى من جهود لدعم الاستقرار و السلام فى المنطقة، والذى يأتى إنعكاسا لدور مصر الاقليمى و مكانتها وثقلها الدولى.



