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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيسة البرلمان القبرصي

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق و رئيسة مجلس النواب القبرصي
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أعرب المستشار " عبدالرازق " عن ترحيبه بالوفد القبرصى مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر و قبرص، مؤكدًا على حرص مجلس الشيوخ بتطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب القبرصى، لدعم سبل التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

 و ثمن المستشار " عبد الرازق " المواقف القبرصية الداعمة للقضايا المصرية و العربية فى المحافل الدولية، مشيرا الى الدعم القبرصى للقضية الفلسطينية القائم على احترام الأعراف و القوانين الدولية.

 من جانبها أعربت رئيسة مجلس النواب القبرصى، عن تقديرها لحفاوة الإستقبال التى لقيتها و الوفد المرافق لها منذ حضورها للقاهرة، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين مصر و قبرص. 

و أشادت " ديمتريو " بموقف مصر الداعم للقضية القبرصية و ما تبذله بقيادة الرئيس السيسى من جهود لدعم الاستقرار و السلام فى المنطقة، والذى يأتى إنعكاسا لدور مصر الاقليمى و مكانتها وثقلها الدولى.


 

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشار محمود إسماعيل عتمان النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ رئيسة مجلس النواب القبرصي فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستورية والتشريعى