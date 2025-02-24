أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ مستشفيات غزة استقبلت 7 شهداء و6 مصابين خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وارتفع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 48346 شهيدا و111759 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.