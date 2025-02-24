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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشفيات غزة استقبلت 7 شهداء و6 مصابين خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ مستشفيات غزة استقبلت 7 شهداء و6 مصابين خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وارتفع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 48346 شهيدا و111759 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة العدوان الإسرائيلي