"التجاري الدولي" ينجز أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، الرائد في القطاع المصرفي المصري، عن إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية في مصر بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك بالتعاون مع شركة ألكان للتصكيك.

يُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية، والأول في السوق المصرية المتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

دور محوري للبنك التجاري الدولي

اضطلع البنك التجاري الدولي بدور رئيسي في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي والمنظم الرئيسي ومدير الإصدار والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، ما يعزز مكانته الرائدة في السوق المالية المصرية.

تصنيف ائتماني واستدامة عالية

حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني "A" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بالإضافة إلى تصنيف استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز، ما يؤكد التزام "تساهيل" بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA). وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطيته 1.2 مرة.

عمرو الجنايني: محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر

أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن الإصدار يمثل "محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر"، مشيراً إلى التزام البنك بتطوير حلول مالية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة السوق في البنك وريادته في تطوير أدوات مالية تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر.

وأشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، إلى أن التعاون مع "تساهيل" يعكس التزام البنك بدعم سوق رأس المال المصري وتقديم حلول تمويل مستدامة.

البنوك الضامنة والمشاركة

شاركت مجموعة من البنوك في ضمان تغطية الإصدار، من بينها:

البنك التجاري الدولي

البنك العربي الأفريقي الدولي

بنك القاهرة

بنك البركة مصر

بنك أبو ظبي الأول مصر

بنك أبو ظبي التجاري

بنك الشركة العربية المصرفية

بنك المؤسسة العربية المصرفية

اللجنة الشرعية والجهات الاستشارية

تولت لجنة شرعية مكونة من د. عباس شومان، د. محمد البلتاجي، ود. عبد السلام لاشين، مراجعة مدى توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية.

كما ضم الإصدار مجموعة من الجهات الاستشارية والمساندة، منها:

سي آي كابيتال والبنك العربي الأفريقي الدولي : مستشار ومنظم مساعد

: مستشار ومنظم مساعد شركة ألكان للصكوك والتمويل : جهة الإصدار

: جهة الإصدار مكتب معتوق بسيوني وحناوي : المستشار القانوني

: المستشار القانوني كي بي إم جي حازم حسن : مدقق الحسابات

: مدقق الحسابات إيليت للخدمات المالية : المستشار المستقل

: المستشار المستقل العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار: مدير الاستثمار

دعم مستمر للتمويل المستدام

يعزز هذا الإصدار مكانة البنك التجاري الدولي كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام، ويمهد الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تعزز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.