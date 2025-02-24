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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رحيل مصطفي حمادة الكاشف من كبار مجاهدي سيناء

رحيل مصطفي حمادة
رحيل مصطفي حمادة الكاشف احد كبار مجاهدي سيناء
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نعي أهالي محافظة شمال سيناء، اليوم، رحيل أحد كبار مجاهدي سيناء مصطفي حمادة إبراهيم الكاشف، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراعه مع المرض.

 ويعد الراحل من كبار مجاهدي سيناء، وكرمته الدولة في أكثر من مناسبة وهو أحد مشايخ وكبار عائلة الكاشف العريقة بمدينة العريش، وشارك في خدمة القوات المسلحة والشرطة في حرب 73، وكان من الفدائيين وخدم وطنه وكانت به شعبية جارفه بين أهالي محافظة شمال سيناء.

 وقد نعته أهالي المحافظة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وشكل رحيله حالة حزن كبيرة لدى أهالي سيناء والمسئولين. 

وتتقدم أسرة جريدة وموقع البوابة نيوز برئاسة الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ، بخالص العزاء لعائلة الكاشف بمدينة العريش  ولأهالي سيناء الوطنيين، في رحيل أحد كبارها ومجاهديها مصطفي الكاشف .

القوات المسلحة والشرطة التواصل الاجتماعي مجاهدي سيناء محافظة شمال سيناء