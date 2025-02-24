الذهب يرتفع وسط ضعف الدولار نتيجة الانتخابات الألمانية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ضعف الدولار، ووسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، للحصول على دلالات حول مستقبل السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4165 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2947 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4760 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3570 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2777 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33320 جنيهًا.

فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4085 جنيه، ولامس مستوى 4180 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 53 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا، ولامست مستوى 2955 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 20 فبراير الجاري، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2935 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها مع بداية تعاملات الأسبوع، بفعل ضعف الدولار، نتيجة ارتفاع اليورو بدعم من الانتخابات الفيدرالية الألمانية.



في حين كشفت العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي عن تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة وتراجع ثقة المستهلك، مع ارتفاع توقعات التضخم وتسعير الأسواق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



أوضح، إمبابي، أن الفوضى التي أحدثتها الإدارة الأمريكية، وخلق حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، دفعت الطلب على الذهب لأعلى مستوياته جراء التحوط.



اضاف، أن استمرار حالة عدم اليقين ستدفع الذهب لتحقيق مستويات قياسية جديدة غير متوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه المتعلق بالتعريفات الجمركية

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي غدًا الثلاثاء، وتقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، يوم الخميس، بجانب تقرير مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة.