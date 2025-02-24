المشدد 10 سنوات لعامل لمحاولته إدخال مواد مخدرة لشقيقه بمركز إصلاح بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل وتغريمه مبلغ مالى 50 ألف جنيه، وبراءة شقيقه، لمحاولة المتهم إدخال مواد مخدرة في مركز الإصلاح الجغرافي بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14289 لسنة 2024 القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م ش"، 21 سنة، عامل، وشقيقه "عمر م ش"، 25 سنة، عامل، مقيمان قرية قرنفيل القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 10 / 6 / 2024، بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، المتهم الأول أحرز جوهرين مخدرين "ميثامفيتامين" أحد مشتقات "الفينثيل أمين"، وحشيش، وكان ذلك بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول حاول أن يدخل في مركز الإصلاح الجغرافي جوهرين مخدرين علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح الجغرافي.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الثاني حاز جوهرين مخدرين "ميثامفيتامين"، أحد مشتقات "الفينثيل أمين"، وحشيش، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.