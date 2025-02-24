باحث اقتصادي: إفريقيا تحتاج لاستثمارات سنوية بالبنية التحتية بـ100 مليار دولار

أكد الباحث الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن زيارة رئيس زامبيا لمصر تحمل دلالات اقتصادية هامة، حيث تأتي في إطار تعزيز انفتاح مصر على القارة الإفريقية خلال العقد الأخير، بناءً على إيمان الدولة بأهمية علاقتها الإفريقية.



وأوضح شعيب في مداخلة مع إكسترا نيوز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا وصل إلى 9.2 مليار دولار، منها 7.4 مليار دولار صادرات مصرية، مما يعكس فرصًا كبيرة لدعم الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.



وأشار إلى أن مصر تمتلك استثمارات إفريقية تقدر بـ14 مليار دولار، مما يعزز مكانتها الإقليميةمؤكدا أن التعاون مع زامبيا قد يتجسد في مجالات البنية التحتية والطاقة، حيث تُعتبر مصر من الدول الرائدة إفريقيًا في قطاع المقاولات، بعد استثمارها أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير بنيتها التحتية في العقد الماضي.

وأضاف أن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 100 مليار دولار في البنية التحتية، ما يفتح أمام الشركات المصرية فرصًا كبيرة.



وأكد على أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث تساهم هذه الشراكات في تعزيز التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.



وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة للتعاون، أوضح شعيب أن هناك فرصًا كبيرة بين مصر وزامبيا في مجالات الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، الأمن الغذائي، وتنمية الثروة الحيوانية والزراعية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.