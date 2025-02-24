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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة شخص قفز من الطابق السادس في المعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بعرض جثة عامل، توفي إثر سقوطه من الطابق السادس، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان.

ولقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السادس، بمنطقة حدائق حلوان، وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يمر بأزمة نفسية، دفعته للتخلص من حياته بإلقاء نفسه من بلكونة شقته.

تلقي ضباط قسم شرطة المعصرة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بمنطقة حدائق حلوان، مفاده قيام شخص بمحاولة إلقاء نفسه من بلكونة شقته بالطابق السادس.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وحاولوا اقناع المجني عليه بالعدول عن قراره، ومساعدته في حال مشاكله، إلا انه غافل القوة الأمنية وقام بالقفز من البلكونة، ولقي مصرعه في الحال.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية القاء نفسه تشريح جثة شخص قسم شرطة المعصرة