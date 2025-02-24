منصة FBC.. الوهم الذي سرق أحلام الملايين

تصدرت أزمة منصة FBC الإلكترونية التريند، بعد تعرض عدد من المواطنين لأكبر عملية نصب بشأن الربح عبر الإنترنت، من خلال منصة وهمية متهمة بالنصب على عدد كبير من المواطنين في مبالغ مالية كبيرة.

الإعلامي عمر أديب قال في برنامجه: “لسة في مواطنين حتى الآن يريدون وضع أموالهم مع أشخاص لا يعرفوهم المنصة كانت تعطي الناس في البداية أرباح للوصول لأرباح أعلى.. وبعض الناس باعوا ممتلكاتهم من أجل الحصول على أموال أعلى .. في ناس باعوا الجاموسة اللى حيلتهم للاستثمار في منصة FBC الإلكترونية.. والمنصة نصبت على المواطنين واختفت.. كنت فين وأنت بتفكر؟”

منصة FBC كانت واحدة من المنصات الاستثمارية الرقمية ، وقد ظهرت مؤخرًا وادعت تقديم فرص ربحية مغرية للمستخدمين من خلال مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب مقابل عوائد مالية، وتبين لاحقًا أن المنصة كانت جزءً من عملية احتيال كبيرة واستهدفت آلاف المستثمرين في عدة دول بينها مصر والأردن.