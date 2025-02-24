غدا.. الاجتماع الأمني لقمة الأهلي والزمالك في دوري محترفي كرة اليد

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن انعقاد الاجتماع الأمنى لمباراة قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك، فى الثالثة عصر غدا الثلاثاء .

تقام قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

تقام على مدار غدا الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بواقع 4 مواجهات .

و تشهد هذه المواجهة لقاءات بين كلا من، الزمالك مع البنك الأهلى و سبورتنج مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع سموحة و الأهلى مع الزهور .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .