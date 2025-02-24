تكريم 117 حافظا للقرآن و5 أمهات مثاليات في احتفالية "أهل القرآن" بالقليوبية

تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، كرمت جمعية شبرا الخير في القليوبية، 117 حافظًا للقرآن الكريم، من بينهم 17 شخصا فوق الـ30 عامًا و100 طالب من المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك لتفوقهم في مسابقة «أهل القرآن» لعام 2025 التي أقيمت بالتعاون مع منطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر الشريف، فضلًا عن تكريم 5 أمهات مثاليات، تقديرًا لجهودهن في تربية وتعليم أبنائهن وتحفيظهم القرآن الكريم.

وتعد «أهل القرآن» أكبر وأقوى مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظات القاهرة الكبرى، ويشارك فيها آلاف من المتسابقين والمتسابقات، وحضر الحفل عدد من الشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعلماء الأزهر الشريف ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

فوز 10 أشخاص برحلات عمرة

وقدمت جمعية شبرا الخير جوائز قيمة للفائزين في مسابقة «أهل القرآن»، تضمنت هواتف محمولة ذكية، وجوائز مالية، كما فاز 10 من المكرمين برحلات عمرة، إذ يقول إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس «شبرا الخير»، إنّ الجمعية أضافت فئة جديدة لمسابقة «أهل القرآن» هذا العام، وهي فئة ما فوق 30 عامًًا، بهدف تشجيعهم على التمسك بكتاب الله والارتباط به، مشيرًا إلى تقدم 1700 شخص للمسابقة ليفوز 117 فقط ممن أظهروا براعة وإتقاناً في حفظ القرآن وتجويده.

وتُقام مسابقة «أهل القرآن» تحت إشراف وتحكيم منطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر الشريف، وقد ضمت لجنة التحكيم نخبة من علماء الأزهر المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات، مما يضمن نزاهة وعدالة المسابقة.