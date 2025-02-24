شديد البرودة ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد و السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الثلاثاء، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الى شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 9 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 8 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 11 وعلى شمال الصعيد 17 للعظمي والصغرى 5 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 10 درجة .