رنا مطر تحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان المعهد البريطاني

حصدت المخرجة رنا مطر جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان المعهد البريطاني للأفلام، "BFI"، ضمن جوائز مسابقة أفضل فيلم وثائقي باختيار "نتفلكس"، خلال الحفل الذي أقيم أمس الأحد في بريطانيا، وذلك عن فيلمها "صوتك بس".



‎وتحدثت رنا في تصريح لـ"البوابة نيوز" عن كواليس صناعة الفيلم وقالت:" كنت الكاتبة والمصورة والمخرجة للعمل وأيضا قمت بعملية المونتاج له وهذه من أكثر الصعوبات التي واجهتها خلال صناعته، صورته وقت دراستي لكورس وثائقي في جامعة عفت، لمدرسة الفنون السينمائية بالسعودية".



‎وتابعت رنا:" حصولي على جائزة أفضل فيلم وثائقي من نتفليكس يجعلني متفائلة بالتعاون المستقبلي معها كمنصة عالمية ومتحمسة أن يرى الناس حول العالم أعمالي، وهو تم تصويره في منطقة دهبان السعودية داخل إسطبل خيول وكان مكان منعزل عن المدينة، وتطلب مني شجاعة أن أصور هناك وأركز في عملي دون خوف".



‎واستطردت رنا:" أحب دعم المرأة عبر أفلامي وهذا ظهر في فيلم "١/٢ رحلة" الذي شاركت به مؤخرا في عدد من المهرجانات، وأيضا كوني امرأة أيضا أتغلب على مخاوفي عبر التصوير في الأماكن المنعزلة وغيرها من المتاعب التي أواجهها في سبيل تحقيق حلمي كمخرجة".



‎الفيلم الوثائقي "صوتك بس" يصور حياة شاب سوداني يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل في إسطبل خيول منعزل في ذهبان بالمملكة العربية السعودية، حيث لم يتمكن من ذلك لمدة ثلاثة أشهر.



‎يشار إلى أن رنا مطر شاركت مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال45 بفيلم "١/٢ رحلة"، وأيضا شاركت بنفس العمل في مهرجان البحر الأحمر الذي يقام في السعودية.