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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الوطني للكرة النسائية بالقميص الأحمر والشورت الأبيض أمام رواندا

ايناس مظهر
ايناس مظهر
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية، مع نظيره الرواندي، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، الذي عقد اليوم بأحد فنادق الإسماعيلية، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

حضر الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتورة إيمان كمال طبيب المنتخب ووحيد سمير من إدارة المنتخبات وسونيا سيد المدير الإداري للمنتخب.

تقام المباراة في تمام السادسة مساء غد الثلاثاء، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

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