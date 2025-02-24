تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ3.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024

أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت قفزة كبيرة خلال ديسمبر 2024، لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، وهي أعلى تدفقات مسجلة لهذا الشهر على الإطلاق.

كما شهدت التحويلات ارتفاعًا بنسبة 24.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، الذي بلغ خلاله إجمالي التحويلات 2.6 مليار دولار.

وعلى مستوى النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، ارتفعت التحويلات بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أما خلال السنة الميلادية 2024، فقد سجلت التحويلات نموًا ملحوظًا بنسبة 51.3%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار في عام 2023، ما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024.