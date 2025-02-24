عامل ينهي حياته قفزًا من الطابق السادس أمام المارة بحلوان.. صور

شهدت منطقة حدائق حلوان، اليوم، واقعة مأساوية، عندما حاول مواطن إنهاء حياته بالقفز من الطابق السادس من أعلى عقار بشارع توتونجي بمنطقة حدائق حلوان .

وبعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ الواقعة، تحركت على الفور بصحبة الجهات المعنية والإسعاف، وفرق التفاوض لإقناع العامل بالعزوف عن قرار انتحاره.

وبعد محاولات مستميته وحديث مستمر معه دام لأكثر من ساعتين، لم يقتنع العامل بكل هذا، وأنهى حياته بالقفز من الطابق السادس، فسقط على شجرة ومن ثم على الأرض.

تحذير الانتحار

وتحذر كل مؤسسات الجمهورية من خطورة فكرة الانتحار، مناشدة من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم، وما قد يتعرضون له والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان، فلابد من الذهاب إلى الطبيب المختص، وعرض أنفسهم على المعنيين لحل المشكلة، وعدم التطرق للأفكار الانتحارية التي تراودهم والذهاب إلى الطبيب المختص، وعرض أنفسهم على المعنيين لحل المشكلة.

أرقام الاستفسارات النفسية والدعم النفسي

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين؛ من خلال أكثر من جهة خط ساخن، لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية، أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، ويقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية على رقم 20818102.

نصيحة النيابة العامة بشأن الانتحار

وكانت النيابة العامة المصرية قد بعثت رسالة للشباب في أحد بياناتها بشأن وقائع الانتحار، قائلة: واعلموا أنَّ ربَّكم محيطٌ بما قدَّرَه لكم في علمه القديم، فلعلَّ في فشلكم نجاحًا، ولعلَّ في بلائكم فضلًا عظيمًا وفلاحًا، فتَعْلموا حينَها عظيمَ حكمةِ ربِّكم، وواسعَ رحمتِه وفضلِه عليكم، فإنَّ بعد العسر يسرًا، إنَّ بعد العسر يسرًا.

وبمناسبة ما استشعرته النيابة العامة من خطرٍ مُحدقٍ بالشباب لإقدام بعضهم على الانتحار في هذه السنِّ الصغيرة يأسًا من ضائقة مادية أو خلافات عائلية، فإنها تناديهم من واقع الأمانة التي تتحملها وتمثيلها المجتمع: يا أيُّها الشبابُ لا تنخدعوا بمكر الشيطان بكم، وإيَّاكم والاستهانةَ بحياتكم أو استرخاصها بصورة قليلة العلم، عظيمة الذنب والجُرم عند ربِّكم، إيَّاكم أن تنهوا حياتكم بسبب فشلٍ أصابكم أو ضائقة حتمًا ستمُرّ، فهذا من العبث والاستهانة بحرمة حياتكم التي جعلكم ربَّكم حُرّاسًا عليها وحُماةً لها، وانظروا فيمَن حولَكم ممن ابتُلوا واختُبِروا بألوان المصائب والبلايا، فمنهم مَن رأى اللهُ منهم صبرًا ومغالبةً لأسباب حياتهم، وهذا هو المراد من ابتلائهم، فأنالهم أجرَ الصابرين بغير حساب.

وكذا تهيب النيابة العامة بالكافة إلى نشر روح الأمل تلك بشتى الوسائل في نفوس شبابنا، اجعلوها نداءً دائمًا لهم بأن الفشلَ أولُ طريقِ النجاح، وأن البلاءَ مفتاحُ الفرج.