بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتيسير عمليات الدفع والتحصيل لمبادرة "بيتك في مصر"

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "إي فاينانس"، بحضور كل من هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وحسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وعدد من قيادات قيادات الجهات المشاركة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قِبل إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، وذلك يوم الأحد 23 فبراير 2025.

تسهيلات دفع متطورة للمصريين بالخارج

يهدف البروتوكول إلى تسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر"، التي أطلقتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة، والتي تستهدف طرح 5,000 وحدة سكنية بالمدن الجديدة للمصريين العاملين بالخارج، على أن يتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي.

وتم تطوير موقع إلكتروني خاص بالمبادرة بالتعاون مع بنك مصر، بصفته الشريك المصرفي الوحيد، وشركة "إي فاينانس"، ليتيح للمستخدمين معاينة الوحدات، وإتمام إجراءات الحجز والسداد إلكترونيًا من خارج مصر عبر البطاقات البنكية الدولية، مكاتب الصرافة، أو التحويلات البنكية عبر نظام "السويفت".

إقبال كبير منذ الإطلاق

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم، وأضاف أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تم تطويره بالتعاون مع شركة اكسلانت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، ، ليتيح لمستخدميه رفع الأوراق المطلوبة عقب إتمامها سواء تحويل بنكي، أو تحويل عبر الصرافة، أو الحجز والسداد بالدفع بالبطاقات البنكية الدولية على الموقع، لتوفير حلول دفع متنوعة وسريعة وآمنة وذات موثوقية، بما يوفر وقت وجهد العملاء.

وأكد “الشربيني” علي الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة “بيتك في مصر” خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز تصل إلى نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية.

دور بنك مصر في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي

ومن جانبه قال هشام عكاشه، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز دور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتدعيماً لجهود الدولة المصرية في تقديم كافة التسهيلات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وخاصة توفير السكن المناسب في إطار مبادرة "بيتك في مصر" سواء للاستثمار أو الاستقرار بأهم المشروعات العقارية المميزة، مع إتاحة الدفع والتحصيل للمصريين المقيمين بالخارج من خلال قنوات الدفع المختلفة للتسهيل على المصريين بالخارج، بما يعزز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وينعكس ايجابا على الناتج القومي من خلال زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج و التي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عكاشة أن البروتوكول يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي وتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري بما يضمن مواكبة التطور العالمي، ويساهم بصورة كبيرة في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء.

إي فاينانس: تعزيز التحول الرقمي في المعاملات المالية

وأشار إبراهيم سرحان، أن هذا البروتوكول يعد استكمالاً لاستثمارات المجموعة لدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في مصر في مختلف قطاعات الدولة الاقتصادية ومشاريعها ومبادراتها القومية، فالمجموعة لها خبرات طويلة في مجال التحصيل الإلكتروني بما يتواكب مع النظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتواكب مع النظم البنكية من جهة أخرى معتمدة على البنية التحتية والشبكة المشفرة والمؤمنة تقنياً طبقاً لمعايير الأمن القومي الذى يؤهلها للمساهمة في نجاح هذه المبادرة الوطنية "بيتك في مصر" الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة المصريين في الخارج.

ويحرص بنك مصر دائما على تقديم الخدمات المصرفية والمالية التي تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء بالداخل والخارج بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على الحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المصريين بالداخل والخارج، ويحرص البنك علي تقديم الخدمات التي من شأنها تيسير عمليات الدفع والتحصيل للمصريين بالخارج في اطار مبادرة (بيتك في مصر) ، ودعم جهود الدولة للتيسير علي المصريين العاملين المقيمين بالخارج وتلبية احتياجاتهم ،حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.