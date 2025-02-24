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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فقرة فنية مطولة للاعبى الزمالك خلال مران اليوم

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على تخصيص فقرة فنية مطولة للاعبين خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري.
وقام المدير الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية الخاصة بخطة اللعب، وحرص بيسيرو على منح اللاعبين تعليمات باستمرار وتصحيح الأخطاء.
وخاض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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