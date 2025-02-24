جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول "الشخصية السوية ودوافع الانضباط"

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تلتزم بدورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير الكوادر التعليمية وتعزيز مفاهيم الشخصية السوية والانضباط لدى الأفراد، مشددا على أهمية مثل هذه البرامج في ترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع التعليمي.

جاء ذلك بالتزامن مع عقد البرنامج التدريبي الذي نظمته الجامعة بعنوان "الشخصية السوية ودوافع الانضباط"، الذي استهدف 50 معلما من مدرسة أَمون التابعة للهيئة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة وإدارة التدريب بالهيئة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التوازن النفسي والانضباط الذاتي كركائز أساسية لبناء شخصية متكاملة قادرة على تحقيق النجاح والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

وتحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، قدمت الدكتورة بديعة حبيب بنهان، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بالكلية، محاضرة تناولت مفهوم الشخصية السوية وأهم سماتها، حيث أوضحت أنها الشخصية التي تمتلك القدرة على التأقلم مع المواقف المختلفة، وتتسم بالاستقرار العاطفي والتفكير المنطقي واتخاذ القرارات الرشيدة.

كما سلطت الضوء على العوامل التي تسهم في تشكيل الشخصية، مثل البيئة الاجتماعية والتربية العاطفية والتجارب الحياتية والتوجيه الثقافي.

كما ناقش البرنامج دوافع الانضباط الشخصي وأثره على الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن الشعور بالمسؤولية والتحفيز الداخلي والرغبة في النجاح تعد من أبرز العوامل التي تدفع الفرد للالتزام والانضباط.

وتناول كذلك العلاقة بين الشخصية السوية والانضباط، حيث تساهم كل منهما في تعزيز الأخرى، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة النفسية والجسدية للأفراد.

وأكد الحضور، على أهمية هذه المحاور في دعم العملية التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية إيجابية ومتوازنة.

وفي ختام الفعالية، أُثني على جهود الجامعة في تنظيم هذا البرنامج، والذي جاء تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم الدعم المستمر للكوادر التعليمية وتعزيز دورها في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.