مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات.. صور

وقع الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية والدكتورة هبة صالح؛ رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور كل من المهندس محمد حنفي عبد القادر محمود؛ مساعد رئيس المعهد للجودة، المهندسة إيمان بنداري؛ مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية، الأستاذة نهى سيد محمود أحمد عزام؛ مسؤول العلاقات الدولية بالمعهد، بالإضافة إلى كبار مسؤولي مكتبة الإسكندرية.

في بداية كلمته قال الدكتور أحمد زايد أن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس رؤية المكتبة في تعزيز التحول الرقمي والابتكار وتطوير المهارات التكنولوجية التي أصبح لها دور أساسي في تقديم خدمات متميزة للمجتمع المعرفي.

كما قال إن مكتبة الإسكندرية تؤمن بأن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا هو استثمار في المستقبل.

كما أضاف ان هذا التعاون يساعد على تطوير برامج تعليمية مهنية متخصصة تهدف إلى رفع المهارات التكنولوجية للمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات.

وقالت الدكتورة هبة صالح، أن التعاون مع مكتبة الإسكندرية يهدف إلى تطوير برامج تربط بين مجال المكتبات والتكنولوجيا، ويساعد الشباب والمستفيدين من المكتبة على تطوير مهاراتهم التكنولوجية.

كما أشارت إلى أن الشباب يحتاج لبيئة مناسبة ومحتوي جيد لإخراج ما لديه من إبداع ومهارات.



