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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نقل الكهرباء: تنفيذ أول منصة رقمية خاصة بمحطات بنبان الشمسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرارها، وبتوجيهات معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، لمواكبة التطور السريع في قطاع الكهرباء وتحقيق الرقمنة، وبإشراف المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 قام المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتفقد محطة بنبان الشمسية بأسوان.

وقد قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أول منصة رقمية (Digital Platform) خاصة بمحطات بنبان الشمسية، بهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية، وخاصة مع التوسع الكبير في المحطات الشمسية.

 يشمل ذلك الخطة العاجلة لإضافة حوالي 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية، بالإضافة إلى بطاريات تخزين تصل إلى 3.2 جيجاوات ساعة.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية، وتحسين قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة المتزايدة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتوفير طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين.

منصة رقمية لنقل الكهرباء بنبان الشمسية بأسوان