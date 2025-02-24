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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على أحد المتهمين فى قضية منصة FBC الإلكترونية بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من القبض علي أحد الأشخاص المتهمين بقضية منصة FBC الإلكترونية، والمعروفة بالربح السريع عبر الشركات الوهمية.
وحدد ضباط تكنولوجيا المعلومات، مكان المتهم وتم ضبطه بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن البحيرة وحجزه تمهيداً لترحيله.
ووفقا لمصادر تم ضبط المتهم "أحمد.ع.ا"، 36 عاما، سائق توك توك، فجر اليوم، وجارى الآن إحالة المتهم إلى الدوائر التى تم تحرير محاضر ضده في بعض المحافظات المجاور،  وذلك لإجراء التحقيقات مع المتهم بمعرفة النيابة العامة.

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