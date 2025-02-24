ختام قافلة قصور الثقافة في قرية العزيز بوادي النطرون.. صور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية "العزيز" التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الموجهة لقرى مبادرة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون والإبداع في المناطق الأكثر احتياجا.

قدمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدت مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، منها "تلوين على الورق" للفنان وائل الشبكي، و"الرسم على الوجه" الذي نفذته الفنانات ياسمين ناصر، حبيبة أيمن، وفرحة محمد، إلى جانب ورشة "تدوير خامات من الفوم جليتر" قدمتها ياسمين ناصر وحبيبة أيمن، وورشة "الكروشيه" للمدربة حبيبة أيمن.

كما تضمنت الفعاليات ورشة "خرز" للمدربة فرحة محمد، وورشة "ريزون" تدريب الفنان وائل شهاوي، بالإضافة إلى ورشة "اكتشاف مواهب" التي أشرف عليها وائل الشبكي، واختتمت الأنشطة الفنية بتوزيع الأعمال المنتجة على الأطفال المتميزين من أبناء القرية، في أجواء احتفالية أدخلت البهجة على المشاركين.

وفي ختام القافلة، قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، عرضًا فنيًا مميزًا، حيث تغنت الفرقة بمجموعة من الأغاني الطربية لكوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب باقة من الأناشيد الدينية احتفاء بقدوم شهر رمضان الكريم، وسط تفاعل كبير من أهالي القرية الذين احتشدوا للاستمتاع بالأمسية الفنية.

تم تنفيذ القافلة الثقافية من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، ومجلس مدينة وادي النطرون، دعما للجهود الهادفة إلى نشر الثقافة والفنون في القرى الأكثر احتياجا، وتعزيز الوعي الثقافي لدى مختلف الفئات المجتمعية.



