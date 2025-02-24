محافظ دمياط يتفقد مستشفى السرو المركزي

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، مستشفى السرو المركزى ، وذلك بحضور النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة

حيث اطلع " محافظ دمياط " على ما يتم تنفيذه من أعمال لصيانه وتطوير عدد من الأقسام واستحداث أقسام عناية متوسطة للأطفال بسعة ٧ أسرة ، و عناية متوسطة للكبار سعة ٦ أسرة ، بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى وتجهيزات من مديرية الصحة ، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجة لحفظ الموتى ، لتتضمن الأعمال الإنشائية بالمشاركة المجتمعية و تجهيزها بالثلاجة من مديرية الصحة.

وعلى هذا الصعيد، وجه " محافظ دمياط " بإنشاء بوابتين للثلاجة إحداهما داخلية وصولا إلى المستشفى والأخرى خارجية على الطريق ، و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أهمية تلك الجهود التى تساهم فى رفع كفاءة المستشفيات و دعمها بالاحتياجات المطلوبة ، و مما يساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الطبية و تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وخلال الزيارة، ، حرص " المحافظ " على التواصل مع المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية و الطبية المقدمة لهم و الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها.