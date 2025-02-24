مصرع شخصين وإصابة 3 خلال تنظيف غرفة صرف صحي بالمنيا

لقي شخصين مصرعهم فيما اصيب 3 أشخاص آخرين بالاختناق خلال أعمال تنظيف غرفة صرف صحي في احدي قري مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، و تم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقي اللواء مجدى سالم مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء اشرف عبد المالك مساعد المدير لجنوب المحافظة، يتضمن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في قرية بنى موسى التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، خلال أعمال تنظيف غرفة صرف صحي.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وهم "محمد يوسف حسن، وكريم محمد محمود" في نهاية العقد الثاني من عمرهم، ومقيمين بقرية بنى خيار، وإصابة 3 آخرين أثناء تنظيف غرفة صرف صحي في قرية بني موسي التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي المنيا الجامعى لتلقي العلاج، وايداع المتوفيين بمشرحة مستشفي ابو قرقاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.