بتخفيضات 30%.. محافظ دمياط يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة الزرقا

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة الزرقا الذى نظمه حزب مستقبل وطن والنائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة مركز الزرقا، وذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

وقد تفقد محافظ دمياط المعرض الذى يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ويأتى تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث يتضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والياميش واللحوم والخضروات والفاكهة والبقوليات والحلويات، علاوة على وجود قسم للأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية وقسم آخر لمستلزمات العيد

وخلال الافتتاح ، تواصل المحافظ مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم.

وأكد أن معارض " أهلاً رمضان " تعكس اهتمام الدولة والمؤسسات المختلفة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، حيث لفت إلى المحافظة تستهدف إقامة معارض بمختلف المناطق ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق،

واضاف الدكتور أيمن الشهابى، أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة ، بما يضمن توفير السلع بجودة عالية والاستعداد للشهر المبارك، حيث وجه الشكر إلى حزب مستقبل وطن و النائب وليد التمامى على دعم تلك الرؤية ، حيث أشاد المحافظ بتلك الجهود لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين فى مكان واحد وبأسعار مناسبة .

وأشار " المحافظ " إلي أن المعرض يأتى استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة المناطق، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود وتحقيق التعاون مع التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق ، وتوجه "محافظ دمياط " بالشكر إلى الغرفة التجارية والتموين على هذه الجهود .