بروتوكول بين المحكمة العربية للتحكيم ومؤسسة قديروف الإقليمية بالشيشان بالتحكيم القضائي والاستثمار

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، اليوم الاثنين ، توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم " المصدر قرار بإنشائها قرار مجلس الوحدة الاقتصادية" ،ومؤسسة قديروف الإقليمية بجمهورية الشيشان بروسيا الاتحادية وذلك فى إطار التنسيق والتعاون الذى تم بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية برئاسة السفير محمدى أحمد النى الأمين العام للمجلس والدكتور السيد عبد الفتاح مستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية والجانب الشيشانى لتعزيز الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات ، حيث تتولى المحكمة العربية للتحكيم القيام بدورها كمرجعية قانونية وقضائية كضمان وأمانة للمستثمرين بإزاحة المعوقات التى قد تطرأ على الجوانب الاستثمارية.

وحضر توقيع البروتوكول المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ، والنائب يسرى المغازى عضو مجلس أمناء المحكمة وجانب من أعضاء المحكمة ، فيما ترأس الوفد الشيشانى آدم قديروف رئيس جهاز الأمن الشيشانى ، وزامد تشالايوف المستشار الخاص للرئيس الشيشانى ورئيس القوات الشيشانية الخاصة ، وعثمان بيسلطانوف مدير مكتب الرئيس الشيشانى ، وترك دوديف المبعوث الخاص للرئيس الشيشانى لجمهورية مصر العربية ، بحضور السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وخلال اللقاء رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم بالوفد الشيشانى وبالتعاون المشترك بين مصر وجمهورية الشيشان مشيرا أن القيادة السياسية تحرص دائما على تعزيز العلاقات الوطيدة بين مصر وجمهورية الشيشان بروسيا الاتحادية مؤكدا أن هناك مجالات عدة للتعاون المشترك بين البلدين فى مجالات السياحة والأوقاف والاستثمار والقضاء والاقتصاد.

من جانبه، أكد آدم قديروف رئيس جهاز الأمن الشيشانى على قوة العلاقات المصرية الشيشانية ويتطلع إلى المزيد منها وتقويتها فى كافة المجالات ومنها الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة الأوقاف الإسلامية بالإضافة إلى افتتاح مكتب للرعايا الشيشانيين فى مصر بالإضافة إلى تطلع جمهورية الشيشان باعتبارها إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية إلى نقل تجربة مصر فى مجالات الخطط الاستثمارية الواعدة إلى دولة الشيشان.

وعلى هامش الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمهورية الشيشان والمحكمة العربية للتحكيم فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والإستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات القانونية المتعلقة بالتحكيم والوساطة فى المنازعات التجارية والتحكيم القضائى .

كما تضمن اللقاء بحث ومناقشة آليات انضمام جمهورية الشيشان إلى المحكمة العربية للتحكيم ، بالإضافة إلى فتح مكتب للمحكمة بالعاصمة الشيشانية جرزونى ، كما تم توقيع مذكرة تعاون مشترك لنقل وتعزيز خبرات المحكمة العربية للتحكيم للجانب الشيشانى فى المجالات القانونية المتعلقة بالتحكيم والوساطة فى المنازعات التجارية ، والتحكيم التجارى والقضائي وفض وتسوية المنازعات فى مجالات الاستثمار والتحكيم الرياضى والإلكترونى وأمن المعلومات والتوعية بنشر الثقافة التجارية ووسائل تأمينها وكيفية التوعية بالوقاية من الجرائم الالكترونية .