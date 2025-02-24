نانسي الشاعر لـ"البوابة نيوز": محمد هنيدي أيقونة الكوميديا

تشارك الفنانة الشابة نانسي الشاعر في بطولة مسلسل «شهادة معاملة أطفال» للنجم الكبير محمد هنيدى وآخرين، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025.

نانسي الشاعر تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”

وكشفت نانسي عن تفاصيل دورها في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، حيث تجسد شخصية تدعي سالى وهيا تدرس فى أحد الجامعات الخاصة، مشيرة إلي أن يرافقها صديقتها المقربة "الأنتيم" أنجي والذى تجسد هذه الشخصية الفنانة الشابة ألحان المهدى ابنة النجم الكبير محمد هنيدي خلال الأحداث.

وأضافت نانسي، أنها تظهر منذ بداية الحلقة الثانية، لتتصاعد الأحداث معها عن طريق أنجي والخوض فى أسرار حياتها الشخصية والوقوف بجانبها فى العديد من المشاكل الأكاديمية والأسرية وغيرها.

وأردفت نانسي حديثها؛ لتصف نفسها بأنها البنوتة الشقية التى تحمل الكثير من دلع البنات، حيث تمتلك روح الدعابة والفكاهة، لافتة إلي أنها تقدم جرعة ضحك كبيرة التى دائما تضيف للمكان الذى تتواجد به روحاً خاصة وغيرها.

واسترسلت نانسي حديثها؛ عن مدي سعادتها بالتعاون لأول مرة مع النجم الكبير محمد هنيدي لتصفه، بأنه هو أيقونة الكوميديا الراقية حيث يمتلك قدرة إستثنائية على رسم البسمة والفرحة على وجوه الجمهور بأقل مجهود فهو مدرسة فريدة من نوعها يخلق لها افيهات إرتجالية وليده اللحظة لن تتكرر إلا من توقيعه هو فقط.

وفي هذا الصدد أعربت نانسي عن سعادتها البالغة بالتعاون للمرة الثانية بالعمل مع المخرج الكبير سامح عبد العزيز بعد مشاركتها معه في فيلم «الملكة»، الذى تم عرضه مؤخرًا فى دور العرض السينمائي للنجمة هاله صدقي وآخرين، واصفه؛ بأنها مديونه له بكل حاجة اتحققت فى حياتها الفنية، فهو الأب الروحى لها دائماً وابدا فهو مؤمن بيها منذ بدايتها ويتوقع لها مستقبل باهر، مضيفه، بأنه أيضاً على المستوي المهني والإنساني فهو الداعم الرئيسي لها فى جميع خطواتها الفنية.

وأتمت نانسي بأنها تتمني أن هذا الدور يكون له بصمه فارقه فى مشوارها الفني وأن يكلل مجهودها بالقبول والترحاب من قبل الجمهور والنقاد معاً.

وتدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حول المحامي عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذي يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً وسط تأكيدات من الأطباء بان حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذي سيراه أو سيكتشفه وما الذي تغير طوال هذه السنوات.

ويشارك في بطولة مسلسل «شهادة معاملة أطفال» من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيزs، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى، نانسي الشاعر وعدد آخر من الفنانين.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة نانسي الشاعر مشاركتها في فيلم «الملكة»، لكوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجمة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، محمد رضوان، أوس أوس وآخرين وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز.