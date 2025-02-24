سراج الدين: تجربة الأهلي ناجحة على كل المستويات

قال المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم على هامش مشاركة الأهلي في معرض سبورتس إكسبو 2025 إن مجلس الإدارة وضع الملف التعليمي ضمن أهم اولويات البرنامج الانتخابي الذي تم تتنفيذه على مدار السنوات الماضية، وحقق تجربة ناجحة على كل المستويات.

وأوضح ان النادي نجح في تحقيق تعاون مثمر للغاية في التعامل مع اشهر الجامعات العالمية وعلى رأسها الجامعة الأمريكية، مما ساهم في الاهتمام بدمج التعليم مع الرياضة من أجل خلق ،كوادر واعدة تقود بناء الأجيال القادمة بشكل مؤهل للتعامل مع المتغيرات الراهنة.

وأشار إلى أن الأهلي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية نجحا في مزج البرامج التعليمية والرياضية بشكل عملي ونظري، وخصوصا في مجال الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار واستلهام التجارب الناجحة وتطبيقها بشكل فعلي، هذا الى جانب التعاون مع الجامعة الكندية وكذلك مؤسسة لاليجا التعليمية مما ساهم في نقلة نوعية كبيرة على الصعيد الخارجي.