محمد كامل يكشف عن مزاد التذكرة الذهبية.. وأسباب تخليد أسماء الجماهير على جدران الاستاد

أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء المنفذة لمشروع ستاد الأهلي، أن العمل بالاستاد يجري على قدم وساق، وأن قيمة وشعبية الأهلي التسويقية قادرة دائمًا على جذب الاستثمارات بشكل مستمر نظرًا لمكوناته العريقة والكبيرة.

وأشار خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم، على هامش مشاركة الأهلي في معرض سبورتس إكسبو 2025، إلى أن هناك مزاد علني على التذكرة الذهبية الأولى لاستاد الأهلي؛ ما يسجل تجربة استثمارية رائعة وغير مسبوقة.

وأشار كامل إلى أن تخليد أسماء الجماهير على جدران الاستاد، فكرة غير تقليدية وتفتح آفاق جديدة تليق بجماهير الأهلي، وهي تجربة نجحت بكل المقاييس في العديد من الأندية العالمية التي حصدت مقابل مالي يتراوح من 1500 – 4500 استرليني من الوحدة، لكن بالطبع جماهير الأهلي سوف تكون بعيدة عن هذه الأرقام، خاصة الدرجة الثالثة والثانية، مع الأخذ في الحسبان أن جماهير الأهلي سوف تحصل على مزايا عديدة ومؤثرة تستمر لسنوات طويلة؛ لأن الهدف الرئيسي من تطبيق الفكرة ليس حصد الأموال؛ بل هو إعلاء قيمة جماهير الأهلي والإمتنان بدورها المحوري في مسيرة النادي، على مدار أكثر من 118 سنة، وأن بناء الإستاد فرصة لإعطاء هذه الجماهير حقها في تخليد أسمائها، ولما لا وهي القاسم المشترك في البطولات والانتصارات، والدرع والسند في كل المواقف.