"مرتجي": الأهلي لا يعرف سوى الريادة.. وهدفنا جذب الاستثمارات

توجه المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي القائم بأعمال نائب الرئيس، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوزراء والحضور خلال الندوة الخاصة التي أقيمت اليوم على هامش مشاركة الأهلي في معرض سبورتس إكسبو 2025.

وقال: “إن الأهلي ليس ناديا رياضيا فحسب وانما قلعة وطنية لها رسالة رياضية واجتماعية، ويدير مؤسسات مجتمعية وخدمية ويضم من ٨٠٠ ألف إلى مليون عضو سواء في مقره الرئيسي أوفروعه المختلفة”.

وأضاف: “الأهلي ولد ليكون في الريادة التي لا يعرف غيرها وهو أمر لا خلاف عليه، مما يتطلب جلب استثمارات عديدة للإنفاق على الأنشطة المختلفة، خاصة أن هناك خسائر من الألعاب المختلفة، تعوضها نجاحات قطاع كرة القدم من خلال مشاركاتها الخارجية”.

وأشار: "ننفق نحو ٦٥٠ مليون جنيه على مختلف اللعبات بينما العائد لا يتجاوز ١٢ مليون جنيه من حصيلة اشتراكات الأكاديميات، وهو دور وطني يقوم به الأهلي لخدمة المنتخبات المختلفة، مما دفع مجلس الادارة للتفكير في إنشاء العديد من الشركات التي تقوم بدور كبير في العديد من الملفات.

وأوضح: ميزانية الأهلي وصلت إلى ما يقرب من ٧ مليارات جنيه، ولجأنا إلى ملف الاشتراكات والعضويات لتعظيم موارد النادي من خلال افتتاح الفروع الجديدة، مما ساهم في الوفاء بالالتزامات المالية لكافة القطاعات خلال فترة جائحة كورونا".

وشدد على أن الأهلي ليس نادي كرة قدم فقط، ويضم أفضل الكفاءات في كل القطاعات مما يستوجب ضخ مبالغ مالية كبيرة، مع التأكيد على تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية، من خلال جذب الاستثمارات المناسبة.

وأضاف أن مشروع الاستاد يمثل نقلة كبيرة ويعكس الفلسفة التي يعمل بها مجلس الإدارة للاستمرار في الريادة.