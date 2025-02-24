تدريبات تأهيلية لـ محمود جهاد استعدادا لزد

خاض محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم الاثنين، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري.

وأدى اللاعب تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي داخل صالة الجيمانيزيوم في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.