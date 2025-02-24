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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مسلسل "جوازة مشروعة" لـ هنا الزاهد ونور النبوي على الراديو في رمضان المقبل

هنا الزاهد ونور النبوي
هنا الزاهد ونور النبوي
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تستعد الفنانة هنا الزاهد لبث مسلسل "جوازة مشروعة" في رمضان المقبل عبر راديو 9090 وهو بطولتها مع الفنان نور النبوي، ضمن الخريطة البرامجية للإذاعة في الشهر الكريم.

وتدور أحداث مسلسل "جوازة مشروعة" حول ليلى وعاصم، وهما جاران يكرهان بعضهما البعض بشدة بسبب اختلاف صفاتهم، ومع ذلك، تنقلب الظروف رأسا على عقب عندما يحصلان على جائزة قدرها 10 ملايين جنيه معا، بشرط أن يتزوجا، وتتوالى الأحداث في إطار مثير.

ويذكر أنه يبث راديو 9090 مجموعة من المسلسلات الإذاعية الأخرى في رمضان المقبل منها: "هايدي ونوفل" بطولة مي سليم ومحمد نشأت، "الست فوزية" بطولة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، "عندما يحكي شهريار" بطولة رامي الحلواني وإيمان مختار، و"بشرة خير" بطولة الفنانة صفاء أبوالسعود.

مسلسل “جوازة مشروعة” لهنا الزاهد ونور النبوي الراديو رمضان